Beşiktaş, Quaresma ile 3 yıl daha uzattı

(DHA)-Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'nın sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığını ve toplam 5 milyon 950 bin euro garanti ücret alacağını borsaya bildirdi.

Futbol - 07 Şubat 2017 21:44

KAP'a yapılan açıklama şöyle;





"Profesyonel futbolcumuz Ricardo Quaresma'nın sözleşmesi 3 yıl daha uzatılmıştır.



Buna göre oyuncuya;



2017-2018 sezonunda 2.100.00 Avro



2018-20109 sezonunda 2.100.000 Avro



2019-2020 sezonunda 1.750.000 Avro garanti ücret



Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir."

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