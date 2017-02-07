Beşiktaş, Quaresma ile 3 yıl daha uzattı

(DHA)-Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'nın sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığını ve toplam 5 milyon 950 bin euro garanti ücret alacağını borsaya bildirdi.

Futbol - 07 Şubat 2017 21:44
Beşiktaş, Quaresma ile 3 yıl daha uzattı
KAP'a yapılan açıklama şöyle;


"Profesyonel futbolcumuz Ricardo Quaresma'nın sözleşmesi 3 yıl daha uzatılmıştır.

Buna göre oyuncuya;

2017-2018 sezonunda 2.100.00 Avro

2018-20109 sezonunda 2.100.000 Avro

2019-2020 sezonunda 1.750.000 Avro garanti ücret

Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir."
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Bağlantılar: Beşiktaş, Quaresma

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