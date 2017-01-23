Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes: 83- 93

Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda mağlup etti.

Basketbol - 23 Ocak 2017 12:37
Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes: 83- 93
Anadolu Efes, Spor Toto Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 93-83 mağlup etti.

Beşiktaş: Thompson 12, Muratcan Güler 5, Roll 7, Clark 5, Stimac 26, Erkan Veyseloğlu 12, Strawberry 3, Weems 13, Kenan Sipahi

Anadolu Efes: Granger 4, Maxim 16, Brown 13, Cedi Osman 18, Dunston 9, Honeycutt 8, Doğuş Balbay 2, Heurtel 13, Thomas 10

1. Periyot: 22-27

Devre: 42-49

3. Periyot: 68-72

5 faul alan: 35.47 Maxim

Kaynak:DHA
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BASKETBOL HABERLERİ

  • Karşıyaka fobisini yendi
  • Daçka, Kazan’a da geçit vermedi!
  • Ünlüler ve sporcular Omuz Omuza
  • All-Star'ın galibi Asya Karması
  • Darüşşafaka üçlük şov yaptı
  • Potadaki derbi Fenerbahçe'nin
  • Fenerbahçe'den muhteşem zafer!
  • Efes, Aslan'a Avrupa'da acımadı!
  • 'Parkenin Sihirbazları Omuz Omuza'
  • Darüşşafaka Cimbom’u yendi

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel'de skandal hata
  • 'Ölene Kadar'ın 3. bölüm fragmanı yayınlandı!
  • Tolgahan Sayışman'dan Murat Yıldırım'a destek!
  • "İçerde" Melek, Celal Baba'yı vuracak mı?
  • 'Vatanım Sensin' setinde aşk!
  • Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya zor sorular!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • O Hayat Benim'de Bahar ve Ateş'e şok
Cesur ve Güzel'de skandal hata

EN POPÜLER HABERLER

  • "Masum"un galasına ünlü akını
  • Sezin Erbil o yoruma isyan etti
  • Meryem Uzerli'nin zor günleri!
  • Demet Akalın o konuyu açıkladı
  • "İçerde"de Coşkun paylaşılamıyor!
  • Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya zor sorular!
  • 'Vatanım Sensin' setinde aşk!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
"Masum"un galasına ünlü akını