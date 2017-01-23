Anadolu Efes, Spor Toto Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 93-83 mağlup etti.
Beşiktaş: Thompson 12, Muratcan Güler 5, Roll 7, Clark 5, Stimac 26, Erkan Veyseloğlu 12, Strawberry 3, Weems 13, Kenan Sipahi
Anadolu Efes: Granger 4, Maxim 16, Brown 13, Cedi Osman 18, Dunston 9, Honeycutt 8, Doğuş Balbay 2, Heurtel 13, Thomas 10
1. Periyot: 22-27
Devre: 42-49
3. Periyot: 68-72
5 faul alan: 35.47 Maxim
Kaynak:DHA
Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes: 83- 93
Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda mağlup etti.Basketbol - 23 Ocak 2017 12:37
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