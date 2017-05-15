Beşiktaş yeniden lider

Spor Toto Süper Ligin 31. Haftasının kapanış karşılaşmasında, Bursaspor, Beşiktaş ile karşılaştı. Yeşil beyazlılar, Cenk Tosun ve uzatma dakikalarında Aboubakar’ın golleriyle rakibine 2-0 yenildi.

Futbol - 15 Mayıs 2017 23:12

Bursaspor - Beşiktaş: 0-2





STAT: Bursa Büyükşehir Belediyesi



HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Serkan Olguncan (xx), Asım Yusuf Öz (xx)



BURSASPOR: Harun (xx)- Erdem (xx), Ertuğrul (xx), Sivok (xx), Aziz Behich (xx) (Dk.55 Onur Atasayar xx), Şamil (xx), Jorquera (xx), Bilal Kısa (xx), Sinan Bakış (xx), Emre Taşdemir (xx) (Dk.46 Stancu xx), Kubilay Kanatsızkuş (xx) (Dk.83 Sercan)



BEŞİKTAŞ: Fabricio (xx)- Gökhan Gönül (xx) (DK.79 Beck x), Marcello (xx), Tosiç (xx), Adriano (xx), Atiba Hutchinson (xx) (Dk.63 Cenk Tosun xxx),, Tolgay (xx), Queresma (xxx) (Dk.90 Necip), Oğuzhan (xx), Babel (xx) Aboubakar (xx)



GOLLER: Dk.65 Cenk, Dk.90+5 Aboubakar (Beşiktaş)



SARI KARTLAR: Dk.24 Bilal Kısa, Dk.29 Sivok, Dk.50 Ertuğrul, Dk.83 Jorquera, DK.89 Şamil (Bursaspor) Dk.45+5 Queresma, Dk.86 Babel (Beşiktaş)



KIRMIZI KART: YOK



6'ncı dakikada Gökhan Gönül, Querasma paslaşması sonrasında Gökhan Gönül’ün arka direğe ortasında Babel’in vuruşunda top dışarıya gitti.



28'inci dakikada Quresma’nın pasıyla hareketlenen Aboubakar’ı ceza alanına girerken Sivok faulle durdurdu. Hakem Bülent Yıldırım Sivok’u sarı kartla cezalandırdı. Queresma’nın serbest atışında top dışarıya gitti.



34'üncü dakikada Beşiktaş köşe atışını paslaşarak kullandı. Queresma’nın falsolu vuruşunu Harun köşeden kornere tokatlayıp gole izin vermedi.



36'ncı dakikada Beşiktaş korner atmaya giderken atılan torpiller nedeniyle oyun durdu ve anons yapıldı. Ardından Queresma‘ya bu kez pet şişe atılınca hakem Bülent Yıldırım yardımcılarını orta alana çağırdı. 1.dakika sonra atış yapılabildi.



39'uncu dakikada orta alandanTolgay’ın savunmanın arkasına gönderdiği pasıyla hareketlenen Babel Bursaspor, ceza alanına girdi. Harun’un altından gönderdiği top yan direğin dibinden dışarıya gitti.



53'üncü dakikada Bursaspor’un ilk ciddi atağında Sinan Bakış’ın pasında topla buluşan Stancu, nefis vurdu. Kaleci Fabricio'yu geçen top üstten dışarıya gitti.



58'inci dakikada Queresma’nın köşe atışında penaltı noktasına kestiği topa Tosiç vurdu. Top üstten dışarıya farklı şekilde gitti.



60'ıncı dakikada Sinan Bakışy, Jorquiera paslaşmasında Kubilay ceza alanı içerisinde topla buluştu. Sert vurdu Fabricio tokatlayıp gole izin vermedi.



61'inci dakikada gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan’ın köşeye giden şutunu kaleci Harun son anda kornere tokatlayıp gole izin vermedi.



62'nci dakikada Aboubakar’ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği topu Harun kornere tokatladı.



63'üncü dakikada Tolgay’ın ceza alanı dışından sert vurdu. Ertuğrul’un ayaklarına çarpan top direğin dibinden kornere gitti.



65'inci dakikada orta alanda Oğuzhan’ın pasında Aboubakar müsait durumda Cenk’i topla buluştu. Harun’u geçen top palesi bir vuruşla Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi.



68'inci.dakikada orta alandan ani çıkan Beşiktaş’ta Querasma sağdan Bursaspor ceza alanına yöneldi. Aşırtma vuruşunda top direğin üstüne çarparak dışarıya gitti.



90+5'inci dakikada Sercan'dan aldığı topu Babal ters taraftaki Aboubakar’ın önüne attı. Aboubakar bomboş ceza alanına girdi ve topu boş kaleyi yuvarladı: 2-0

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