Beşiktaş'a Talisca'dan üzecek haber!

İngiltere'nin Daily Star Gazetesinin son dakika verdiği haberine göre Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca seneye Manchester United forması giyecek.

Futbol - 28 Nisan 2017 12:30
Beşiktaş'a Talisca'dan üzecek haber!
Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performans sonrası Avrupa'nın dev takımların dikkatini çeken Anderson Talisca için bir transfer iddiası da İngiltere'den geldi. İngilizler, Manchester United teknik patronu Mourinho'nun takibene aldığı Talisca için transfer atağı başlattığı ve 21 Milyon Sterlin'e bu transferin sonuçlanacağını yazdılar.

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'nın her fırsatta Benfica'ya dönmek istemediğini de yazan Daily Star, ünlü menajer Jorge Mendes'in bu transfer için tam yetkili olduğunu ve Manchester United'li yetkililere bonservis bedelinin 21 Milyon Sterlin'den fazla olmayacağı garantisi verdiği belirtildi.

23 yaşındaki Talisca bu sene Beşiktaş forması ile çıktığı 29 maçta 14 gol attı.

Kaynak: DHA
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