Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

(DHA)-Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların UEFA'ya bildirdiği kadroda Demba Ba, Rhodolfo, Aras Özbiliz, Ersan Gülüm ve Veli Kavlak yer almadı.

Futbol - 03 Şubat 2017 18:45
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
22 kişilik kadroda bulunan isimler şöyle;


"Fabri, Mitroviç, Adriano, Tosic, Quaresma, Aboubakar, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Ömer Şişmanoğlu, Tolgay, Necip, Cenk Tosun, Tolga Zengin, Marcelo, Andreas Beck, Atınç Nukan, Ryan Babel, Gökhan Gönül, Gökhan İnler, Caner Erkin, Talisca, Utku Yuvakuran."
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Beşiktaş

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

FUTBOL HABERLERİ

  • Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu
  • Nefes aldırmayan antrenman
  • Kupa maçlarının hakemleri
  • Emenike ve Van Der Wiel'e af
  • Ara transfer döneminde olanlar
  • Trabzonspor yarı yarıya değişti
  • Advocaat istifanın eşiğine geldi!
  • Adebayor, Medipol Başakşehir'de!
  • Bursa 3 yabancıyla yolunu ayırdı
  • Bursa'da Mutlu Topçu imzaladı

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Adem, Survivor’dan diskalifiye edilecek mi?
  • Helin, Kıvanç’la ilgili iğrenç bomba açıklayacakmış!
  • Beyonce ikizlere hamile!
  • Mahsun Kırmızıgül'den sert yanıt
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Cansu Dere set arasını böyle değerlendirdi!
  • Mahsun Kırmızıgül'e bir kötü haber daha
Adem, Survivor’dan diskalifiye edilecek mi?

EN POPÜLER HABERLER

  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
  • Serdar Ortaç çocuk sorusuna bakın ne cevap verdi?
  • Bensu Soral'ın ikiz kardeşi ortaya çıktı!
  • Hanife ve Serkan ayrılığının sebebi Melisa mı?
  • Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye yanıt
  • Nesrin Cavadzade'den meslektaşlarına taş!
  • Aşk ve Mavi'de sürpriz kutlama
  • Helin, Kıvanç’la ilgili iğrenç bomba açıklayacakmış!
Ünlüler bugün neler paylaştı?