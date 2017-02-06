Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tosic, şu ifadeleri kullandı;
"Tüm taraftarlar, takım arkadaşlarım ve kulüp çalışanları bu gece için çok üzgünüm. Benim gibi tecrübeli bir oyuncunun yapmaması gereken bir hareketti. Beşiktaşlı kalbimle tüm camiadan özür dilerim. Van Persie'nin kariyerine saygı duyuyorum, büyük bir oyuncu olduğuna şüphe yok ama bugünkü davranışları ve sahadaki provokasyonu ve davranışları beni şaşırttı. Umarım hepiniz beni affedersiniz ve yanımda olmaya devam edersiniz. En büyük BEŞİKTAŞ..."
Beşiktaşlı Tosic'ten özür açıklaması
Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic, "Tüm taraftarlar, takım arkadaşlarım ve kulüp çalışanları, bu gece için çok üzgünüm" dedi.Futbol - 06 Şubat 2017 10:55
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