Betül Demir'in yeni single heyecanı!

Ayrıca yepyeni bir single hazırlığı içinde olan Betül Demir, dillere pelesenk olan şarkılarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Yeni şarkısı için Mustafa Işılak'ın objektifine birbirinden güzel pozlar veren Demir, müzik listelerinde dengeleri değiştirecek...