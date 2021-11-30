Betül Demir'in yeni single heyecanı!

Betül Demir, aralık ayında vereceği konserle 2021 yılını sahnede kapatacak. Yılın son ayında vereceği konserler için modacı Gülşah Çabukel'e yirmi farklı kıyafet hazırlatan güzel sanatçı, performanslarını mini bir defileye dönüştürecek.

30.11.2021 15:28 Kültür-Sanat

Betül Demir'in yeni single heyecanı! YENİ SİNGLE HEYECANI

Ayrıca yepyeni bir single hazırlığı içinde olan Betül Demir, dillere pelesenk olan şarkılarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Yeni şarkısı için Mustafa Işılak'ın objektifine birbirinden güzel pozlar veren Demir, müzik listelerinde dengeleri değiştirecek...
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