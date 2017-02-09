'Beyaz Hüzün Sarıkamış', Erzincan’da film oluyor

(DHA)- SARIKAMIŞ Harekatı sırasında Allahuekber Dağlarında şehit düşen askerlerin hikayelerinin konu edildiği 'Beyaz Hüzün Sarıkamış' filminin çekimleri, Erzincan’ın Çağlayan Beldesinde dondurucu soğuklara rağmen sürüyor.

Sinema - 09 Şubat 2017 15:49

Başbakan Binali Yıldırım'ın memleketi olan Erzincan'ın Refahiye ilçesinde çekimlerine üç hafta önce başlanan ve Kenan Korkmaz'ın senaryosunu yazıp yönettiği filme, şimdi Erzincan'a 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan Beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi yakınlarında devam ediliyor. Üçüncü Ordu'nun Sarıkamış Harekatına katılma sürecisinin geniş biçimde ele alındığı filmin çekimlerinde rol alan oyuncular, 102 yıl önce Sarıkamış’ta donarak şehit olan askerlerin hikayesini adeta yaşayarak oynuyor.



Beyaz Hüzün Sarıkamış'ın Yönetmeni Kenan Korkmaz, hafızalarda önemli biçimde yer edinmiş olan Sarıkamış dramını beyaz perdeye yansıtmak amacıyla filme başladıklarını belirtti. Film çekimlerinin yaklaşık bir ay daha devam edeceğini anlatan Korkmaz, kurgu ve montaj çalışmalarının ardından önümüzdeki Aralık ayı sonunda Sarıkamış Şehitlerini Anma gününde filmin vizyona girmesini planladıklarını bildirdi. Kenan Korkmaz, şunları söyledi:



"Filmi çekerken o zaman çekilen sıkıntıları hissetmemek mümkün değil. Coğrafi şartlarda da bunu yaşıyoruz. Bugünün olanaklar ile kış günü 90 bin askerin Allahuekber Dağlarına yürüyüşünü hatırlatmak, zihinlerde canlandırmak, anlamanın ötesinde bir duygu. Filmi çekerken yaşıyoruz, anlatmak ve yaşatmak için de çaba sarf ediyoruz."



İkinci yönetmen Suat Ergin ise oyuncular ile birlikte film ekibin 110 kişiden oluştuğunu bildirdi. Çok zorlu şartlarda çekim yaptıklarına dikkati çeken Ergin, "Erzincan koşul olarak konuya çok uygun. Bu anlamda Erzincan halkına çok teşekkür ederim. Yoğun emeğimiz neticesinde filmimiz inşallah hak ettiği yere gelir. Ekibimiz teknik olarak yaklaşık 80 kişi, oyuncularımızla beraber bu sayı 110 kişiye ulaşıyor. Ama yeri ve zamanı geldiğinde 300 kişilik ekiple de çekim yapacağız. Zor bir film" diye konuştu.



Filmde sadece rol alırken kış koşullarında zorlandıklarını ifade eden oyuncularından Aydan Çakır, çok zorlu doğa şartları içinde film çektiklerini söyledi. Bu anları savaş sırasında bizzat yaşayan şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Çakır,"Zor şartlar altında bu topraklar için canlarını veren şehitlerimiz için ve geleceğimiz için bu toprakları korumak düşüyor. Güzel ülkemizin insanlarına Allah bir daha herhangi bir olumsuzluk yaşatmasın" dedi.



Yapım ve yönetmenliğini Kenan Korkmaz ve Suat Ergin'in yaptığı filmde, Murat Ünalmış, Hasan Kücükçetin, Güray Kip, Aydan Çakır, Semra Dinçer, Aysel Hanzade Huseynova, Erdoğan Aydemir, Beyazıt Gülercan, Nevin Efe Polat, Sedat Şavtak, Murat Yatman, Zafer Altun, Ali Alper Türkan, Turgay Atalay, Ahmet Fuat Onan,Yuri Ryadchenko, Mehmet Mayda, Rıdvan Uludasdemir, Gamze Karababa, Eylem Doğan, Ali Poyraz, Yaşar Büker, Eyyüp Fındık rol alıyor.



Öte yandan Enver Paşa komutasındaki birlikler, 22 Aralık 1914- 15 Ocak 1915 tarihleri arasında Sarıkamış’ta ki Allahuekber Dağlarında Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken ağır kış koşulları ile karşılaştı. Genelkurmay Başkanlığı kayıtlarına göre 60 bin asker şiddetli soğuk, açlık ve yetersiz kıyafete yenilerek şehit düştü.

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