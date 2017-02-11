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Beyaz, İrem Derici'ye silikonları sorunca...
Oldukça zayıflayan İrem Derici "erkek gibi oldum" diyerek bıçak altına yatmıştı. Bu konu Beyaz Show'da gündeme gelince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.Magazin - 11 Şubat 2017 14:47
Dün yayınlanan Beyaz Showun konukları İrem Derici ve Mustafa Ceceli idi. Programda seyircilerden gelen soruları okuyan Beyazıt Öztürk, "İremciğim silikonları kaça yaptırdın?" şeklinde sorulan bir soruyu da okuyunca ilginç bir muhabbet ortaya çıktı. İrem Derici soruya cevap vermek istediğini söyleyince ortaya kahkahaya boğan bir sohbet çıktı.
İŞTE O ANLAR:
İŞTE O ANLAR:
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Bağlantılar: Beyazıt Öztürk, İrem Derici
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