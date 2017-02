Beyaz Perdeye Yansıyan Köpek Hikâyeleri

Kültür-Sanat - 02 Şubat 2017 10:30

GÖSTERİM PROGRAMI

Pera Film’in Kuyruklu Hikâyeler: Sinemanın Köpekleri programı, köpeklerin dünya sinemasındaki yerini, animasyon, belgesel, komedi ve gerilim türlerindeki avangart ve kült yapımlar ekseninde ortaya koyuyor. Sinemanın ‘‘kuyruklu yıldızları’nın” hikâyeleri, bazen umudun, bazen isyanın simgesi olarak perdeye yansırken, onlar kimi zaman sahipleri için bir yaşama sebebi, kimi zaman da bizler için sahiplerini tanıma aracına dönüşüyor. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde Dört Ayaklı Belediye: İstanbul’un Sokak Köpekleri sergisi sürerken izlenebilecek program kapsamında 10 filme yer veriliyor.Kornél Mundruczó’nun Cannes Film Festivali’nde “Belirli Bir Bakış” ödülü kazanan filmi Beyaz Tanrı, Budapeşte sokaklarında köpeğini aramak için evden kaçan 13 yaşındaki Lili’nin, Kelly Reichardt imzalı Wendy ve Lucy ise köpeğini bulmak için çırpınan genç bir kadının karşılaştığı talihsiz olaylar dizisini konu ediniyor. Arjantinli yönetmen Carlos Sorin’in filmi Bombon Köpek, sıradan bir adam ve hayatını değiştiren sıra dışı bir köpeğin hikâyesini anlatıyor.Amerikan bağımsız sinemasının sevilen yönetmenlerinden Todd Solondz, yeni filmi Wiener-Dog’da, bir ‘sosis-köpek’ aracılığıyla Amerikan toplumunun portresini çizerken, bağımsız sinemanın yıldızlarıyla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kadrosuyla dikkat çeken diğer yapım Cesc Gay yönetmenliğindeki Truman’da, başrolleri tanınmış oyuncular Ricardo Darín ve Javier Cámara paylaşıyor. “En İyi Film” dahil beş dalda Goya ödülü kazanan film, duygusal komedi tarzıyla öne çıkıyor. Christopher Guest’in imzasını taşıyan En Güzel Köpek, Philadelphia’daki bir köpek güzellik ve yetenek yarışmasının katılımcılarına odaklanıyor.BBC editörü ve yazar J.R. Ackerley’nin Köpeğim Tulip adlı anı kitabından uyarlanan animasyon, on beş yıllık dostluklarını ünlü oyuncu Christopher Plummer’ın sesiyle beyazperdeye yansıtıyor. Olmo Omerzu yönetmenliğindeki Bir Aile Filmi, iki çocuklu Irena ve Igor çifti ile köpekleri Otto’nun doğanın kötü sürprizleri sonucu yaşadıklarına odaklanıyor. Jérôme Boivin’ın kült mertebesine erişmiş gerilimi Baxter ile sanatçı Laurie Anderson’ın köpeği Lolabelle’e olan koşulsuz sevgisini anlattığı avangard yapım Köpeğin Kalbi alıştığımız köpek filmlerinden uzak bir görüntü sergiliyor.Her gösterim indirimli müze giriş bileti (10 TL) ile izlenebilir. Yerler sınırlıdır ve numaralı değildir. Rezervasyon alınmamaktadır.19:00 Truman (108’)21:00 Bir Aile Filmi / Family Film (95’)14:00 Wendy ve Lucy / Wendy and Lucy (80’)16:00 Wiener-Dog / Wiener-Dog (88’)18:00 Truman / Truman (108’)14:00 En Güzel Köpek / Best in Show (90’)16:00 Köpeğim Tulip / My Dog Tulip (83’)18:00 Bir Aile Filmi / Family Film (95’)20:00 Bombon Köpek / Bombón: El Perro (97’)14:00 Bombon Köpek / Bombón: El Perro (97’)16:00 Beyaz Tanrı / White God (121’)19:00 Baxter / Baxter (82’)19:00 Wiener-Dog / Wiener-Dog (88’)19:00 Köpeğim Tulip / My Dog Tulip (83’)21:00 Köpeğin Kalbi / Heart of a Dog (75’)13:00 En Güzel Köpek / Best in Show (90’)15:00 Köpeğin Kalbi / Heart of a Dog (75’)16:30 Wendy ve Lucy / Wendy and Lucy (80’)19:00 Beyaz Tanrı / White God (121’)19:00 Baxter / Baxter (82’)#SinemanınKöpekleri #DogsOnScreen