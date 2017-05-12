Kanal D'de yayınlanan Beyaz Show'un yeni bölüm yayını konuklarından ünlü şarkıcı Kenan Doğulu talihsiz bir an yaşadı!
Program tam hızıyla devam ederken Kenan Doğulu'nun "Ağzıma sinek kaçtı!" demesi stüdyoyu gülme krizine soktu. Beyaz ve konuklar bir anda Kenan Doğulu'ya dönerek "Gerçek mi?" diyerek gerçek olup olmadığını anlamaya çalıştı. Sonrasında ise, durumun gerçek olduğunu anlayanlar bir anda gülmeye başladı.
Beyaz ve Kenan Doğulu'nun olaya espri ile yaklaşması herkesi gülmekten kırdı geçirdi!
Beyaz Show'da Kenan Doğulu'nun ağzına sinek kaçtı!
Kenan Doğulu, katıldığı Beyaz Show'da talihsiz bir olay yaşadı.Magazin - 13 Mayıs 2017 03:00
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