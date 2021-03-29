Beyazıt Öztürk'ten sevenlerini heyecanlandıran paylaşımlar..

Beyazıt Öztürk yıllarca televizyonun 1 numaralı ismi oldu. 'Beyaz Show'la 22 yıl boyunca evlerimize konuk olarak inanılmaz bir başarıya imza attı. Ayrıca bu sürede bir çok dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı. İçinde olduğu her iş izlendi, beğenildi.Beyaz Show'a ara vermesinin ardından da 'O Ses Türkiye'de jüri olarak izleyenlerinin karşısına çıktı. Olmaz denilen oldu. Asıl mesleği şarkıcılık olan jüri üyeleri arasında parladı, 'O Ses Türkiye'de de öne çıkmayı başardı.'O Ses Türkiye'ye pandemi nedeniyle ara verilmesinin ardından da mecburen bir süre televizyondan uzaklaştı. Herkes Beyazıt Öztürk'ü çok özledi. "Beyaz Show geri dönsün" diye sosyal medyadan çağrılar yapıldı, tv8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya seslenenler oldu. Acun Ilıcalı da bu çağrılara sessiz kalamadı ve katıldığı bir programda "Beyaz da bunu istiyorsa neden olmasın! Ben Beyaz Show'u yayınlayacak kanal olmaktan gurur duyarım" açıklamasını yaptı.Ve tüm bu olanların ardından Beyazıt Öztürk'ün sosyal medya paylaşımları sevenlerini heyecanlandırdı. Setten fotoğraf paylaşan ünlü şovmen, "Set. Harika ekibe çoook teşekkürlerr" diye yazdı. Takipçilerini meraklandıran bu paylaşım sonrası "Beyazıt Öztürk dizide mi rol alacak?" soruları sosyal medyada sorulmaya başladı. Bakalım Beyazıt Öztürk nasıl bir projeyle dönecek?