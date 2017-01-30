Beykoz'daki ünlü restoranda silahlı saldırı

İstanbul Beykoz Anadolu Hisarı'ndaki ünlü bir restoranda silahlı saldırı meydana geldi.

Yaşam - 30 Ocak 2017 16:49
Beykoz'daki ünlü restoranda silahlı saldırı
İddialara göre, saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, 12 yıl önce babasını öldüren kişiyle söz konusu restoranda karşılaşan saldırgan ateş açtı, şahsı vurdu. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar nedeniyle bazı vatandaşlar da yaralandı.

Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı iddia ediliyor. Olayın terör saldırısı olmadığı belirtilirken 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.




Kaynak:hurriyet.com.tr-dostbeykoz.com
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