Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1'i polis 4 yaralı

(DHA) Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri sivil polis 4 kişi yaralandı. Olay Şehit Muhtar Mahallesi Mis Sokak'ta saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mis sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma çıktı. Tartışma giderek büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Yaşam - 29 Ocak 2017 09:47
Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1'i polis 4 yaralı
1'i POLİS 4 KİŞİ YARALANDI

Silah seslerini duyan Beyoğlu Güven Tim'inde görevli polis memuru Onur Karaman ise kavganın yaşandığı yere gelerek olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada Karaman, yaşanan arbede sırasında bacağından vurularak hafif şekilde yaralandı. Olay da Ersin Erdun (31) ile ismi henüz öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi de yaralandı.
Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem alarak delil araştırması yaptı. Olayda yaralanan polis memuru İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralılar ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Beyoğlu

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

YAŞAM HABERLERİ

  • Lohan'dan Erdoğan'a ziyaret
  • Mesleğiniz sesinize yansıyor!
  • Çetin'in cezası neden arttı?
  • İstanbul'da kar yağışı başladı!
  • Çeşme'de yelken şov başladı!
  • Kar ne zaman yağacak?
  • Baş dönmesi deyip geçmeyin!
  • İstanbul'a yeniden kar geliyor
  • Hastayı sırtında taşıdı
  • 48 saatte 56 oyun geliştirildi

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Seren Serengil'den Engin Akyürek'e: "Aşkım"
  • Çağatay Ulusoy, Medcezir'i unutmadı
  • Mustafa Ceceli'nin yanındaki gizemli kadın kimdi?
  • Boşanma davasında sürpriz sonuç
  • Murat Boz'un annesi yoğun bakımda
  • İçerde 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
  • Dava sonrası duygusal paylaşım
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Seren Serengil'den Engin Akyürek'e: "Aşkım"

EN POPÜLER HABERLER

  • Cesur ve Güzel'den Başak Dizer'e jest
  • Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya özel plaka!
  • Ayşenur Balcı'nın yeni aşkı
  • Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
  • Ünlü oyuncu fena yakalandı
  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
  • Asena Atalay'ın Caner Erkin kararı
  • Aşk Laftan Anlamaz'daki sürpriz misafir kim?
Cesur ve Güzel'den Başak Dizer'e jest