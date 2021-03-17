Beyonce, en çok Grammy Ödülü'ne sahip kadın sanatçı rekorunu kırdı!

14 Mart Pazar günü gerçekleşen 28. Grammy Ödül Töreni’nde “Black Parade” şarkısı için ‘En İyi R&B Performansı’, “Brown Skin Girl” şarkısının klibi için ‘En İyi Müzik Video’ ve Meghan Thee Stallion’a eşlik ettiği “Savage” şarkısı için ise ‘En İyi Rap Performansı’ ve ‘En İyi Rap Şarkısı’ ödüllerini kazanan Beyoncé, toplam 9 adaylıkla gcecenin en çok adaylığı olan isim oldu.

17.03.2021 18:34 Dünya Magazin

Beyonce, en çok Grammy Ödülü'ne sahip kadın sanatçı rekorunu kırdı! Beyoncé’nin 9 yaşındaki kızı Blue Ivy Carter ise “Brown Skin Girl” şarkısındaki payı nedeniyle dünyanın en genç ikinci Grammy ödülü kazananı olarak tarihe geçti.

Beyoncé’nin bugüne kadarki tüm Grammy ödülleri listesi:


Say My Name - R&B Song

Say My Name - R&B Performance by a Duo or Group w/ Vocals

Survivor - R&B Performance by a Duo or Group w/ Vocals

Dangerously In Love - Contemporary R&B Album

Dangerously In Love 2 - Female R&B Vocal Performance

The Closer I Get To You (Luther Vandross) - R&B Performance by a Duo or Group w/ Vocals

Crazy In Love - Rap/Sung Collaboration

Crazy In Love - R&B Song

So Amazing (Stevie Wonder) - R&B Performance by a Duo or Group w/ Vocals

B’Day - Contemporary R&B Album

I Am…Sasha Fierce - Contemporary R&B Album

Above and Beyoncé: Video Collection & Dance Mixes - Contemporary R&B Album

Single Ladies - Female R&B Vocal Performance

At Last - Traditional R&B Performance

Halo - Female Pop Vocal Performance

Single Ladies - R&B Song

Single Ladies - Song of the Year

Single Ladies - Female R&B Vocal Performance

Love On Top - Traditional R&B Performance

Beyoncé - Surround Sound Album

Drunk in Love - R&B Performance

Drunk in Love - R&B Song

Lemonade - Urban Contemporary Album

Formation - Music Video

Homecoming - Music Film

Savage Remix - Rap Performance

Savage Remix - Rap Song

Brown Skin Girl - Music Video

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