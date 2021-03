Beyonce, en çok Grammy Ödülü'ne sahip kadın sanatçı rekorunu kırdı!

Beyoncé’nin 9 yaşındaki kızı Blue Ivy Carter ise “Brown Skin Girl” şarkısındaki payı nedeniyle dünyanın en genç ikinci Grammy ödülü kazananı olarak tarihe geçti.Say My Name - R&B SongSay My Name - R&B Performance by a Duo or Group w/ VocalsSurvivor - R&B Performance by a Duo or Group w/ VocalsDangerously In Love - Contemporary R&B AlbumDangerously In Love 2 - Female R&B Vocal PerformanceThe Closer I Get To You (Luther Vandross) - R&B Performance by a Duo or Group w/ VocalsCrazy In Love - Rap/Sung CollaborationCrazy In Love - R&B SongSo Amazing (Stevie Wonder) - R&B Performance by a Duo or Group w/ VocalsB’Day - Contemporary R&B AlbumI Am…Sasha Fierce - Contemporary R&B AlbumAbove and Beyoncé: Video Collection & Dance Mixes - Contemporary R&B AlbumSingle Ladies - Female R&B Vocal PerformanceAt Last - Traditional R&B PerformanceHalo - Female Pop Vocal PerformanceSingle Ladies - R&B SongSingle Ladies - Song of the YearSingle Ladies - Female R&B Vocal PerformanceLove On Top - Traditional R&B PerformanceBeyoncé - Surround Sound AlbumDrunk in Love - R&B PerformanceDrunk in Love - R&B SongLemonade - Urban Contemporary AlbumFormation - Music VideoHomecoming - Music FilmSavage Remix - Rap PerformanceSavage Remix - Rap SongBrown Skin Girl - Music Video