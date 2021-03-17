Beyoncé’nin 9 yaşındaki kızı Blue Ivy Carter ise “Brown Skin Girl” şarkısındaki payı nedeniyle dünyanın en genç ikinci Grammy ödülü kazananı olarak tarihe geçti.
Beyoncé’nin bugüne kadarki tüm Grammy ödülleri listesi:
Say My Name - R&B Song
Say My Name - R&B Performance by a Duo or Group w/ Vocals
Survivor - R&B Performance by a Duo or Group w/ Vocals
Dangerously In Love - Contemporary R&B Album
Dangerously In Love 2 - Female R&B Vocal Performance
The Closer I Get To You (Luther Vandross) - R&B Performance by a Duo or Group w/ Vocals
Crazy In Love - Rap/Sung Collaboration
Crazy In Love - R&B Song
So Amazing (Stevie Wonder) - R&B Performance by a Duo or Group w/ Vocals
B’Day - Contemporary R&B Album
I Am…Sasha Fierce - Contemporary R&B Album
Above and Beyoncé: Video Collection & Dance Mixes - Contemporary R&B Album
Single Ladies - Female R&B Vocal Performance
At Last - Traditional R&B Performance
Halo - Female Pop Vocal Performance
Single Ladies - R&B Song
Single Ladies - Song of the Year
Single Ladies - Female R&B Vocal Performance
Love On Top - Traditional R&B Performance
Beyoncé - Surround Sound Album
Drunk in Love - R&B Performance
Drunk in Love - R&B Song
Lemonade - Urban Contemporary Album
Formation - Music Video
Homecoming - Music Film
Savage Remix - Rap Performance
Savage Remix - Rap Song
Brown Skin Girl - Music Video
Beyonce, en çok Grammy Ödülü'ne sahip kadın sanatçı rekorunu kırdı!
14 Mart Pazar günü gerçekleşen 28. Grammy Ödül Töreni’nde “Black Parade” şarkısı için ‘En İyi R&B Performansı’, “Brown Skin Girl” şarkısının klibi için ‘En İyi Müzik Video’ ve Meghan Thee Stallion’a eşlik ettiği “Savage” şarkısı için ise ‘En İyi Rap Performansı’ ve ‘En İyi Rap Şarkısı’ ödüllerini kazanan Beyoncé, toplam 9 adaylıkla gcecenin en çok adaylığı olan isim oldu.
17.03.2021 18:34 Dünya Magazin