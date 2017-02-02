"Ailemizin iki yeni üyeyle genişleyecek olmasından dolayı inanılmaz derecede minnet duyuyoruz. İyi dilekleriniz için teşekkür ederiz"
Beyonce ikizlere hamile!
Beyonce ve Jay Z ikiz bebek bekliyor...Dünya Magazin - 02 Şubat 2017 10:05
Dünyaca ünlü pop yıldızı Beyonce hamile olduğunu açıkladı. Rap yıldızı Jay Z ile evli olan Beyonce hamile olduğunu Instagram hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Beyonce sayfasına şöyle yazdı:
"Ailemizin iki yeni üyeyle genişleyecek olmasından dolayı inanılmaz derecede minnet duyuyoruz. İyi dilekleriniz için teşekkür ederiz"
"Ailemizin iki yeni üyeyle genişleyecek olmasından dolayı inanılmaz derecede minnet duyuyoruz. İyi dilekleriniz için teşekkür ederiz"
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