Beyonce ikizlere hamile!

Beyonce ve Jay Z ikiz bebek bekliyor...

Dünya Magazin - 02 Şubat 2017 10:05
Beyonce ikizlere hamile!
Dünyaca ünlü pop yıldızı Beyonce hamile olduğunu açıkladı. Rap yıldızı Jay Z ile evli olan Beyonce hamile olduğunu Instagram hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Beyonce sayfasına şöyle yazdı:

"Ailemizin iki yeni üyeyle genişleyecek olmasından dolayı inanılmaz derecede minnet duyuyoruz. İyi dilekleriniz için teşekkür ederiz"


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Bağlantılar: Beyonce, Jay Z

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