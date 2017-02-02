Beyonce ikizlere hamile!

Dünya Magazin - 02 Şubat 2017 10:05

Dünyaca ünlü pop yıldızı Beyonce hamile olduğunu açıkladı. Rap yıldızı Jay Z ile evli olan Beyonce hamile olduğunu Instagram hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Beyonce sayfasına şöyle yazdı:"Ailemizin iki yeni üyeyle genişleyecek olmasından dolayı inanılmaz derecede minnet duyuyoruz. İyi dilekleriniz için teşekkür ederiz"