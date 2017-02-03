Beyonce'den iddialı hamile pozları

Geçtiğimiz gün ikinci kez hamile olduğunu duyuran Beyonce, şimdi de hamilelik albümünü yayınladı. İşte detaylar...

Dünya Magazin - 04 Şubat 2017 00:00
Beyonce'den iddialı hamile pozları
Son günlerde tüm dünyanın gözü onun üstünde; o ise üç canlı olmanın mutluluğunu sonuna kadar yaşıyor! 2008 yılında ünlü rap şarkıcısı Jay-Z ile hayatını birleştiren ve bu evlilikten 5 yaşında bir kız çocuğu olan Beyonce, geçtiğimiz gün Instagram hesabı üzerinden ikiz bebeklere hamile olduğunu açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ünlü şarkıcı, kendi web sitesi üzerinden hamileliğini anlatan fotoğraflar paylaştı.

Foto Galeri.

Kızıyla objektif karşısında!

Beyonce'nin hamileliğini anlatan sanatsal pozlara 5 yaşındaki kızı Blue Ivy'nin de eşlik ettiği gözlerden kaçmıyor. Beyonce'nin paylaştığı fotoğrafların temelinde annelik ve güçlü kadın imajı yatıyor. Fotoğraf albümünde aynı zamanda annelik kavramını anlatan şiirsel yazılar da paylaşıyor.

Aşk tanrıçası Beyonce!

Beyonce, fotoğraflarda bir çok tarihsel karaktere de göndermede bulunuyor. Aşk tanrıçası Venüs ve Mısır kraliçesi Nefertiti, çekimlere konu olan bazı temalar. Aynı zamanda hamilelik albümünde fotoğrafların yanı sıra gif'ler de dikkat çekiyor. Ünlü şarkıcı paylaştığı fotoğraf albümüne "Üç kalbim var." adını verdi.

Beyonce ikizlere hamile!

Beyonce ikizlere hamile!




YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DÜNYA MAGAZİN HABERLERİ

  • Bu sefer de Kate Moss'u soydu!
  • Beyonce ikizlere hamile!
  • Müjdeyi sosyal medyadan verdi!
  • Yıllar sonra ortaya çıktı...
  • Paylaşım savaşları
  • Kırmızı halıda büyük yarış!
  • Kırmızı halıda fazla cesur!
  • Frikikten son anda kurtuldu
  • Kendall ve Bella haftası!
  • Bella Hadıd'in transparanı

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Adem, Survivor’dan diskalifiye edilecek mi?
  • Helin, Kıvanç’la ilgili iğrenç bomba açıklayacakmış!
  • Beyonce ikizlere hamile!
  • Mahsun Kırmızıgül'den sert yanıt
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Mahsun Kırmızıgül'e bir kötü haber daha
  • Cansu Dere set arasını böyle değerlendirdi!
Adem, Survivor’dan diskalifiye edilecek mi?

EN POPÜLER HABERLER

  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
  • Serdar Ortaç çocuk sorusuna bakın ne cevap verdi?
  • Bensu Soral'ın ikiz kardeşi ortaya çıktı!
  • Hanife ve Serkan ayrılığının sebebi Melisa mı?
  • Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye yanıt
  • Nesrin Cavadzade'den meslektaşlarına taş!
  • Aşk ve Mavi'de sürpriz kutlama
  • Helin, Kıvanç’la ilgili iğrenç bomba açıklayacakmış!
Ünlüler bugün neler paylaştı?