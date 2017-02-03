Beyonce'den iddialı hamile pozları
Geçtiğimiz gün ikinci kez hamile olduğunu duyuran Beyonce, şimdi de hamilelik albümünü yayınladı. İşte detaylar...
Dünya Magazin - 04 Şubat 2017 00:00
Son günlerde tüm dünyanın gözü onun üstünde; o ise üç canlı olmanın mutluluğunu sonuna kadar yaşıyor! 2008 yılında ünlü rap şarkıcısı Jay-Z ile hayatını birleştiren ve bu evlilikten 5 yaşında bir kız çocuğu olan Beyonce, geçtiğimiz gün Instagram hesabı üzerinden ikiz bebeklere hamile olduğunu açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ünlü şarkıcı, kendi web sitesi üzerinden hamileliğini anlatan fotoğraflar paylaştı.Kızıyla objektif karşısında!
Beyonce'nin hamileliğini anlatan sanatsal pozlara 5 yaşındaki kızı Blue Ivy'nin de eşlik ettiği gözlerden kaçmıyor. Beyonce'nin paylaştığı fotoğrafların temelinde annelik ve güçlü kadın imajı yatıyor. Fotoğraf albümünde aynı zamanda annelik kavramını anlatan şiirsel yazılar da paylaşıyor. Aşk tanrıçası Beyonce!
Beyonce, fotoğraflarda bir çok tarihsel karaktere de göndermede bulunuyor. Aşk tanrıçası Venüs ve Mısır kraliçesi Nefertiti, çekimlere konu olan bazı temalar. Aynı zamanda hamilelik albümünde fotoğrafların yanı sıra gif'ler de dikkat çekiyor. Ünlü şarkıcı paylaştığı fotoğraf albümüne "Üç kalbim var." adını verdi.
Beyonce ikizlere hamile!
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