Beyza Şekerci'den aşk mesajı!

İşte Beyza Şekerci'nin o mesajı:
Eveeet ben dün 29 oldum. Yaş almanın en güzel tarafının güzel dostlar biriktirmek olduğunu bir kez daha anladım. 😉
Beni arayan ve güzel mesajlarını gönderen herkese cok tesekkur ederim. Ve tabi dün gece benim yanımda olup, güzel enerjisiyle harikalar yaratan canlarım, yol arkadaşlarım, ailemm iyikilerim🙏🏻 şükürler olsun, iyiki varsınızzz, sizi çok seviyorummm❤🎈
Veeeee bütün bu yaşadıklarımın güzelliğini senin varlığın tamamlıyor. Askimiza ve sana cok asigim, sevgilim hayat arkadasim❤ @hepileriengin seninle tamamim.🙏🏻
Not: Fotograf gecenin finalinden😉 en özel ellerden