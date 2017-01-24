Beyza Şekerci'den aşk mesajı!

Magazin - 25 Ocak 2017 06:00

Oyuncu Beyza Şekerci 29. yaşını kutladı. Kutlamanın ardından Instagram hesabından bir teşekkür mesajı yayınlayan oyuncu eşi Engin Hepileri'den de aşk dolu sözlerle bahsetti. Yayınlandığı romantik mesajda Engin Hepileri'ye hitaben "Sana çok aşığım, sevgilim, hayat arkadaşım... Seninle tamamım..." yazdı.İşte Beyza Şekerci'nin o mesajı:Eveeet ben dün 29 oldum. Yaş almanın en güzel tarafının güzel dostlar biriktirmek olduğunu bir kez daha anladım. 😉Beni arayan ve güzel mesajlarını gönderen herkese cok tesekkur ederim. Ve tabi dün gece benim yanımda olup, güzel enerjisiyle harikalar yaratan canlarım, yol arkadaşlarım, ailemm iyikilerim🙏🏻 şükürler olsun, iyiki varsınızzz, sizi çok seviyorummm❤🎈Veeeee bütün bu yaşadıklarımın güzelliğini senin varlığın tamamlıyor. Askimiza ve sana cok asigim, sevgilim hayat arkadasim❤ @hepileriengin seninle tamamim.🙏🏻Not: Fotograf gecenin finalinden😉 en özel ellerden