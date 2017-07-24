Bir dönem televizyona damga vuran 'Bez Bebek' dizisinin Özge'si Sibel Kasapoğlu büyüdü genç kız oldu.
'Bez Bebek' dizisiyle adını duyuran 1998 doğumlu Sibel Kasapoğlu büyüdü. Oynadığı rolle bütün dikkatleri üzerine çeken Kasapoğlu, şimdi 19 yaşında bir genç kız oldu. Uzun süre ekranlardan uzak kalan Sibel Kasapoğlu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okuyor.
Aynı zamanda tiyatro eğitimi de alan Kasapoğlu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiriyor. Genç oyuncunun değişimi görenleri şaşırtıyor.
Bez Bebek'in çocuk yıldızı Sibel Kasapoğlu büyüdü!
'Bez Bebek' dizisinin Özge'si Sibel Kasapoğlu, son haliyle şaşırtıyor.Magazin - 24 Temmuz 2017 22:30
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