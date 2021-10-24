"Bi' Tık" listeleri yıktı, geçti!

Ajda Pekkan’ın yeni albümü ‘’Ajda’’ bir süre önce müzikseverler ile buluştu. Prodüktörlüğünü Ozan Çolakoğlu’nun yaptığı albümün çıkış parçası ‘’Bi'Tık’’, sunrise ve midnight olarak iki versiyon halinde albümde yer aldı.Bestesi ve sözleri Şehrazat’a ait olan şarkı listeleri alt üst etti. “Bi’ Tık” adeta yıktı geçti. Şehrazat'ın kaleminden çıkan şarkı sözleri de oldukça dikkat çekti.Karşıdan bakıncaÖyle mi gözüküyor?GörünüyorumBiraz soğuk biraz uzakBiraz alaycı biraz tuzakSadece bi' tık yaklaşsan yanımaBi' tık, bi' tık, bi' tıkSen diye kalbimin atışına bi' tıkBıraksan kendini akışıma bi' tıkTadından yenmez aşkıma bi' tık, bi' tıkNe kaçırdığını bilsen ölürdünAteşe yalın ayak yürürdünGözün hiçbir şeyi görmezdiRengime bürünürdünAh, bi' bilsen ölürdünAteşe yalın ayak yürürdünGözün hiç kimseyi görmezdiRengime bürünürdünGerisini sormicanYaşamaksa yaşicanİlla ki bitecekE alışacanÖlene dek unutmicanAma ölene dek unutmicazSadece bi' tık yaklaşsan yanımaBi' tık, bi' tık, bi' tıkBıraksan kendini akışımaBi' tık, bi' tıkNe kaçırdığını bilsen ölürdünAteşe yalın ayak yürürdünGözün hiçbir şeyi görmezdiRengime bürünürdünAh, bi' bilsen ölürdünAteşe yalın ayak yürürdünGözün hiç kimseyi görmezdiRengime bürünürdünGerisini sormicanYaşamaksa yaşicanİlla ki bitecekE alışıcanÖlene dek unutmicanAma ölene dek unutmicazSadece bi' tık yaklaşsan yanımaBi' tık, bi' tık, bi' tıkKözden kızgın sıcağıma bi' tıkBıraksan kendini akışıma bi' tık, bi' tıkNe kaçırdığını bilsen ölürdünAteşe yalın ayak yürürdünGözün hiçbir şeyi görmezdiRengime bürünürdünAh, bi' bilsen ölürdünAteşe yalın ayak yürürdünGözün hiç kimseyi görmezdiRengime bürünürdün