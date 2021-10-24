Ajda Pekkan’ın yeni albümü ‘’Ajda’’ bir süre önce müzikseverler ile buluştu. Prodüktörlüğünü Ozan Çolakoğlu’nun yaptığı albümün çıkış parçası ‘’Bi'Tık’’, sunrise ve midnight olarak iki versiyon halinde albümde yer aldı.
Bestesi ve sözleri Şehrazat’a ait olan şarkı listeleri alt üst etti. “Bi’ Tık” adeta yıktı geçti. Şehrazat'ın kaleminden çıkan şarkı sözleri de oldukça dikkat çekti.
"Bi' Tık"ın sözleri söyle:
Karşıdan bakınca
Öyle mi gözüküyor?
Görünüyorum
Biraz soğuk biraz uzak
Biraz alaycı biraz tuzak
Sadece bi' tık yaklaşsan yanıma
Bi' tık, bi' tık, bi' tık
Sen diye kalbimin atışına bi' tık
Bıraksan kendini akışıma bi' tık
Tadından yenmez aşkıma bi' tık, bi' tık
Ne kaçırdığını bilsen ölürdün
Ateşe yalın ayak yürürdün
Gözün hiçbir şeyi görmezdi
Rengime bürünürdün
Ah, bi' bilsen ölürdün
Ateşe yalın ayak yürürdün
Gözün hiç kimseyi görmezdi
Rengime bürünürdün
Gerisini sormican
Yaşamaksa yaşican
İlla ki bitecek
E alışacan
Ölene dek unutmican
Ama ölene dek unutmicaz
Sadece bi' tık yaklaşsan yanıma
Bi' tık, bi' tık, bi' tık
Bıraksan kendini akışıma
Bi' tık, bi' tık
Ne kaçırdığını bilsen ölürdün
Ateşe yalın ayak yürürdün
Gözün hiçbir şeyi görmezdi
Rengime bürünürdün
Ah, bi' bilsen ölürdün
Ateşe yalın ayak yürürdün
Gözün hiç kimseyi görmezdi
Rengime bürünürdün
Gerisini sormican
Yaşamaksa yaşican
İlla ki bitecek
E alışıcan
Ölene dek unutmican
Ama ölene dek unutmicaz
Sadece bi' tık yaklaşsan yanıma
Bi' tık, bi' tık, bi' tık
Közden kızgın sıcağıma bi' tık
Bıraksan kendini akışıma bi' tık, bi' tık
Ne kaçırdığını bilsen ölürdün
Ateşe yalın ayak yürürdün
Gözün hiçbir şeyi görmezdi
Rengime bürünürdün
Ah, bi' bilsen ölürdün
Ateşe yalın ayak yürürdün
Gözün hiç kimseyi görmezdi
Rengime bürünürdün
"Bi' Tık" listeleri yıktı, geçti!
Ajda Pekkan ile Şehrazat'ın ortaklığında çıkan "Bi' Tık" listelerde zirveye oturdu.
24.10.2021 21:07 Magazin