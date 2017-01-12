Biber Bar'da gecceyi ısıtmaya hazır olun!

Nişantaşı'nın enleri arasına giren Biber Bar'da uzun bir gecce seni bekliyor.

Eğlence - 12 Ocak 2017 10:20
Biber Bar'da gecceyi ısıtmaya hazır olun!
Birbirinden güzel kokteyllerinizi yudumlarken, en seçkin müzikler ile yaşamın tüm stresinden uzaklaşacaksınız. Abdi İpekçi Caddesi’nin tüm ışıltısı, enerjisi, rengi bu mekanda müdavim müşterilerine mutlu saatler yaşatarak katmerleniyor.


Nişantaşı'nda doyumsuz bir eğlence, kaliteli müzik ve yaratıcı kokteyller ile tanışın!

Biber Bar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız...
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Bağlantılar: Biber Bar

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