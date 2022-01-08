Bige Önal: Aras ile her şey yolunda

Oyuncu çift Aras Bulut İynemli ve Bige Önal, geçtiğimiz temmuz ayında altı yıllık ilişkilerini sessiz sedasız sonlandırmıştı. Ekim sonunda barışan ikiliden Önal, konuyla ilgili aylar sonunda açıklama yaptı.

08.01.2022 16:25 Magazin

Bige Önal: Aras ile her şey yolunda Aras Bulut İynemli ve Bige Önal, kısa bir ayrılığın ardından yeniden barışmıştı. Bige Önal, önceki gün Zekeriyaköy’de objektiflere yakalandı. Güzel oyuncuya, Aras Bulut ile haklarında çıkan "Ayrılıp, barıştılar" şeklindeki haberler soruldu. Güzel oyuncu, "Arkadaşlar her şey yolunda” cevabını verdi.


Aras Bulut İynemli ile Bige Önal ayrılığı sonrası yeni gelişme!

Aras Bulut İynemli ile Bige Önal ayrılığı sonrası yeni gelişme!



Aras Bulut İynemli ile Bige Önal ayrıldı mı?

Aras Bulut İynemli ile Bige Önal ayrıldı mı?
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