Bige Önal'dan Aras Bulut İynemli'nin doğum gününe özel paylaşım!

Çukur dizisinin Yamaç Koçovalı'sı Aras Bulut İynemli bugün 30 yaşına bastı. Yakışıklı oyuncunun sevgilisi Bige Önal, İynemli'nin doğum gününü yapmış olduğu bir paylaşımla kutladı. Birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Önal, altına "İyi ki!" notunu düştü.Önal'ın doğum günü paylaşımı sonrası takipçileri ise, "Beklenen fotoğraf" yorumlarında bulundu ve İynemli'nin yeni yaşını kutladı.İşte o kare: