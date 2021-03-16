Bige Önal’ın babası, Galatasaray’ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal hayatını kaybetti.
ERHAN ÖNAL KİMDİR?
3 Eylül 1957’de Münih’te doğan Önal, Shwarz Weiss Münih’te futbola başladı. 1972’de Bayern Münih’e geçti, 1976’da A takımına yükselerek Bundesliga’da futbol oynayan ilk Türk oldu. 1978’de Belçika’nın Standard Liege takımına transfer oldu. 1982’nin Ocak ayında ise Ali Şen’li Fenerbahçe’nin flaş transferi oldu. Ancak sadece 7 maç sonra bir Galatasaray mağlubiyetinin ardından kadro dışı kaldı. Sezon sonunda da S.Liege’e geri döndü. Erhan Önal’ın Galatasaray macerası ise 1985’te Derwall’in önderliğinde başladı. Birbirinden başarılı 7 sezonda 2 lig, 2 de kupa şampiyonluğu yaşadı.
185 maçta 12 gol attı, 14 kez A milli oldu. 1988’de 3-0’ın rövanşında 5-0’lık Neuchatel zaferinde sahadaydı. Değişik stili ve sakalları nedeniyle taraftar ve takım arkadaşları tarafından “Papaz” lakabıyla çağrıldı. Önal, 1992’de futbolu bıraktı ve menajerlik yapmaya başladı.
Bige Önal'ın acı günü! Babası Erhan Önal hayatını kaybetti!
Sen Çal Kapımı dizisinde Selin karakterine hayat veren oyuncu Bige Önal'ın babası Erhan Önal hayatını kaybetti.
16.03.2021 15:34 Magazin