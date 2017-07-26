Bikini yerini mayoya bırakıyor!

Bir dönem sıklıkla tercih ettiğimiz iki parça bikinilerin yerini bu sezon tek parça mayolar alıyor. Plajlarda dikkatleri üzerinize çekmek için bilmenizde fayda olan mayo detayları…

Kadın-Moda - 26 Temmuz 2017 19:13
Bikini yerini mayoya bırakıyor!
Geçtiğimiz yaz sezonunda kendini ufak ufak göstermeye başlayan tek parça mayolar, bu sezon plajlardaki tahtına çoktan oturmuş durumda. Dünyaca ünlü markaların ve özel butiklerin birçok farklı tasarıma imza attıkları mayo tasarımları ile bu yaz plajlar podyumlara dönüyor.


Bu yaz özellikle tek renk tasarlanan mayolar oldukça iddialı! Hem çok daha seksi hem de çok daha şık kombinleri yaratabileceğiniz mayo çeşitleri ile bu sezon plajların ikonu siz olun!


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