Billie Eilish bedeninden nefret etme sebebini açıkladı!

Genç şarkıcı Billie Eilish, Vogue dergisine hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

05.02.2020 15:19 Dünya Magazin

Billie Eilish bedeninden nefret etme sebebini açıkladı! Genç şarkıcı Billie Eilish, Vogue dergisine röportaj verdi. Ünlü şarkıcı, ergenlik dönemi ve bedeniyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

NEDEN BOL GİYDİĞİNİ AÇIKLADI!
Çok erken yaşta ergenliğe girdiğini açıklayan Eilish, “Çok erken gelişmeye başladım. 9 yaşımda göğüslerim vardı, 11 yaşımda ilk reglimi oldum. Bedenim beynimden daha hızlı gelişiyordu” dedi. Ünlü şarkıcı giydiği bol kıyafetlerle ilgili ise “O gömleklerin içinde güzel görünüyorum. Resmen kocaman göğüslerle doğdum. Küçük göğüslere sahip olanlar, kısa tişörtler giyebiliyorlar, aynı tişörtleri ben giysem göğüslerimin büyüklüğü nedeniyle daha farklı eleştirilere maruz kalırım. Bu çok saçma” dedi.

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