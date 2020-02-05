Billie Eilish bedeninden nefret etme sebebini açıkladı!

Billie Eilish Grammy Ödülleri'ne damgasını vurdu!

Genç şarkıcı Billie Eilish, Vogue dergisine röportaj verdi. Ünlü şarkıcı, ergenlik dönemi ve bedeniyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.Çok erken yaşta ergenliğe girdiğini açıklayan Eilish, “Çok erken gelişmeye başladım. 9 yaşımda göğüslerim vardı, 11 yaşımda ilk reglimi oldum. Bedenim beynimden daha hızlı gelişiyordu” dedi. Ünlü şarkıcı giydiği bol kıyafetlerle ilgili ise “O gömleklerin içinde güzel görünüyorum. Resmen kocaman göğüslerle doğdum. Küçük göğüslere sahip olanlar, kısa tişörtler giyebiliyorlar, aynı tişörtleri ben giysem göğüslerimin büyüklüğü nedeniyle daha farklı eleştirilere maruz kalırım. Bu çok saçma” dedi.