Binlerce kişi Şehitler Köprüsü'nde

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen etkinlik için onbinlerce kişi yollara döküldü. Anadolu Yakası'nda Altunizade sapağından itibaren büyük bir kalabalık güvenlik kontrol noktalarından geçerek törenin düzenleneceği bölgeye geldi. Başbakan Binali Yıldırım ve kabine üyeleri, Çengelköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne on binlerce vatandaşla beraber yürüyerek geldiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım da yürüyüşe katılarak tören alanına ulaştı.

Yaşam - 15 Temmuz 2017 22:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anmada yaptığı konuşmada "Geçen gün Sayın Başbakanımızla da konuştum. Artık bunlar (FETÖ sanıkları) mahkemeye çıkarken Guantanamo'da olduğu gibi bunları da tek tip elbise ile çıkaralım. Tek tip elbise" dedi.





21:45 / Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından kürsüde 250 şehidin tek tek fotoğrafları ve isimleri okunuyor.



21:35 / Başbakan Binali Yıldırım kürsüde, Başbakan Yıldırım konuşmaya başladı. İşte Başbakan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları;



'Vatanın evlatlarını, kahramanlarını burada şehit verdik. Namusumuz için çıkmak zorundayız diyen Diyarbakırlı Askeri burada, köprüde şehit oldu. Hepsi, şehitlerimizin tamamı kalbimizde ebediyen yaşayacaktır. Ama boyun bükmüyoruz, bükmeyeceğiz.



Hüznümüz dağlar kadardır. Hüznümüzü içimize gömeceğiz. Bugün alçakları sevindirmeyeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız.



Bugün burada şehitler anıtının açılışını yapacağız. Bu anıt çevresinde 250 şehitimiz için 250 selvi ağacı diktik.



Bütün şehitlerimizin mekanları cennet olsun.



Bizler alelade bir toprak parçası üstünde yaşamıyoruz. Bu toprakların her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmıştır. Vatan namusumuzdur, onurumuzdur. 15 temmuz'da aziz milletimiz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sokağa dökülmüş darbecilere darbeyi vurmuştur.



Burada açık bir şekilde ifade ediyorum, bize yaşattıkları acılardan hiçbir şey elde edemeyecekler. Bize yaşattıkları acıdan daha acı sonla bitecekler. Kendi bataklıklarında sönecekler. Hiçbir zaman şiddete teslim olmadık olmayacağız.



Türkiye'nin yükselişine kimse engel olamayacak. Kimse birliğimizi beraberliğimizi bozamayacak. Şer odaklarına direneceğiz. 1915'te Çanakkale'yi geçemediniz 15 temmuz'da İstanbul'u, şehitler köprüsünü geçeceğinizi mi zannettiniz ey gafiller.



Allah'a emanet olun; sağolun varolun...."



YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek törene katılmak amacıyla Kısıklı Meydanı, Çengelköy ve Altunizade'de bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak köprüye doğru Milli Birlik Yürüyüşü'nü başlattı. Ellerinde Türk bayrağı ile 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyan vatandaşlar, çeşitli sloganlar atarak törenin yapılacağı bölgeye geldi.



BAŞBAKAN KÖPRÜDE



Başbakan Binali Yıldırım ve kabine üyeleri, Çengelköy'den 5 kilometre uzaklıktaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüdü. Yıldırım, Çengelköy'de bekleyenlere yaptığı konuşmada, "Çok değerli Çengelköylüler, değerli hemşehrilerim, aziz İstanbullular... Şimdi hep beraber Şehitler Abidesi'ne doğru yürüyoruz. Gelecek için, istiklal için, İstikbal için, bir daha terör örgütlerinin, darbecilerin, bu ülkede her hangi bir kalkışmaya cesaret edememeleri için, birlik için, beraberlik içini, tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için hep beraber yürüyoruz arkadaşlar" dedi. Açıklamanın ardından Başbakan Yıldırım ve yanında bulunan kabine üyeleri Şehitler Abidesi'nin bulunduğu yere geçti.



YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ



Yürüyüşün yapılacağı köprü üzerinde de tüm hazırlıklar tamamlandı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yürüyüşe katılacak vatandaşlar etkinlik alanına güvenlik kontrolünden geçirilerek alınıyor.



25 BİN POLİS GÖREVLİ



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kutlamalar kapsamında İstanbul'da 25 bin polisin görev yapacağı ifade edildi.



12.00'DE KAPATILDI



15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde yapılacak etkinlikler sebebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün 12.00'den itibaren trafiğe kapatılmıştı. Köprünün etkinliklerin tamamlanmasının ardından açılacağı bildirildi.



Kaynak:hurriyet.com.tr

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