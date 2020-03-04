'Bir Annenin Günahı' dizisine sürpriz isim!

"Bir Annenin Günahı" dizisinin kadrosuna flaş transferler!

Mehmet Aslantuğ, Özge Özberk ve Mert Yazıcıoğlu’nun yanı sıra dizide Hafsanur Sancaktutan, Pamir Pekin, Didem İnselel, Engin Benli, Gökçe Özyol, Burak Demir, Deniz Barut, Onuryay Evrentan, Ümmü Putgül, Ayça İnci, İsmail Düvenci, Hamit Demir, Mina Derman, Deniz Ertürk, Koray Elibol, Ilgaz Kaya ve Alihan Türkdemir gibi birbirinden çok sevilen isimler yer alacak.Limon Film/Hayri Aslan’ın yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Özlem Atasoy ile Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı, senaryo danışmanlığını Ahmet Yurdakul’un, genel yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun, yönetmenliğini ise Filiz Gülmez Pakman’ın yaptığı ve Filipinler’de büyük başarıyla yayınlanan “A Mother’s Guilt” dizisinin uyarlaması olan dramada genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu, “Yusuf” karakterine hayat verecek.Kod adı “Bir Annenin Günahı” olan dizi, iddialı kadrosuyla şimdiden büyük merak uyandırdı.