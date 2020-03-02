"Bir Annenin Günahı" dizisinin kadrosuna flaş transferler!

Filipinler'de büyük ilgi gören "A Mothers Guilt" dizisinin uyarlaması olan "Bir Annenin Günahı" yakında Fox TV'de yayınlanacak. Yapımcılığını Limon Film'in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Yüksel Aksu otuyor. "Bir Annenin Günahı"nın başrollerinde ise Özge Özberk ve Mehmet Aslantuğ yer alıyor. Ayrıca dizinin kadrosunda Deniz Barut, Burak Demir ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer alacağı daha önce açıklanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin kadrosuna Ayça İnci, Didem İnselel, Mert Yazıcıoğlu ve Pamir Pekin de katıldı.