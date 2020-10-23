"Bir Annenin Günahı"nın ilk tanıtımı dikkat çekti!

Yakında izleyici ile buluşacak dizinin tanıtımı gerek çarpıcı sahneleri, gerekse müziği ile tam not aldı. Türkiye’de de konserler veren dünyaca ünlü İranlı müzisyen Mohsen Namjoo’nun dokunaklı müziğinin eşlik ettiği görüntüler derinden etkilerken, izleyicide de merak uyandırdı.Filipinler’de reyting rekorları kıran 'A Mother's Guilt' dizisinden uyarlanan Bir Annenin Günahı’nın başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyor.Kendi ayakları üzerinde duran ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak iki gencin aşk hikayesini işleyen Bir Annenin Günahı, dramatik hikayesiyle sezona damga vuracak.Bir Annenin Günahı, yakında Kanal D’de…