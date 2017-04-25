'Bir Demet Muhabbet' Baba Sahne'de!

Kültür-Sanat - 25 Nisan 2017 11:43

Akbağ, ayağının tozu ile 2 gün sonrasında da Ankara Meb Şura Salonu’nda sevenleri ile buluşuyor!Çektiği filmlerin, oynadığı tiyatro oyunlarının kulislerinden, çekim aralarından anılarını anlatan Akbağ, her gösterisinde seyirciden gelen yorumlar ile farklı hikayeleri de sahneye taşıyor.