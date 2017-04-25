'Bir Demet Muhabbet' Baba Sahne'de!

Demet Akbağ, tiyatro ve sanat camiasında heyecanla karşılanan Şevket Çoruh’un açtığı Baba Sahne’de muhabbete devam ediyor!

Kültür-Sanat - 25 Nisan 2017 11:43
Akbağ, ayağının tozu ile 2 gün sonrasında da Ankara Meb Şura Salonu’nda sevenleri ile buluşuyor!

Çektiği filmlerin, oynadığı tiyatro oyunlarının kulislerinden, çekim aralarından anılarını anlatan Akbağ, her gösterisinde seyirciden gelen yorumlar ile farklı hikayeleri de sahneye taşıyor.

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