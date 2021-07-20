Bir dizi aşkı daha: Alp Navruz-Ayça Ayşin Turan

Star TV'de yayınlanan dizi başladığından beri hayranları tarafından yakıştırılan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un, daha 'Ada Masalı' setinin ilk haftası yakınlaştıkları konuşuluyor.Posta gazetesinde yer alan habere göre; şimdilik aşklarını gözden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çiftin, sette de çok uyumlu oldukları gelen haberler arasında.