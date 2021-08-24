Lisede okuyan bir öğrenci grubunun etkileyici hikayesini anlatan dizinin oyuncuları Erdem Şanlı ile Rus asıllı oyuncu Miray Akay aşk yaşamaya başladı.
Balıkesir’de yapılan çekimler sırasında yakınlaşan ve aşk yaşamaya başlayan 2 oyuncu nişanlandı. Evlilik planları da yapan Akay ve Şanlı aşklarını sosyal medyadan da ilan etti.
Öte yandan genç çift aileyle tanışmak için birlikte Ukrayna'ya gitti.
[Kaynak: tv100.com.tr]
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Erdem Şanlı ile Miray Akay nişanlandı!
Tolgahan Sayışman’ın sahibi olduğu Han Medya şirketinin imza attığı Limit adlı dijital dizisinin seti bir aşka ev sahipliği yaptı. Aşk yaşamaya başlayan dizinin genç yıldızları Erdem Şanlı ile Miray Akay nişanlandı.
24.08.2021 20:13 Magazin