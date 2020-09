'Bir Zamanlar Çukurova' 3. sezona başlıyor!

Cezaevinden çıkmış olsa da Demir’in gözündeki cezasını şimdi konakta çekmeye devam eden Züleyha, hala evlatlarına hasret! Demir, çocuklarını saklamaya da Züleyha’yı cezalandırmaya da devam ediyor! Demir’in, “Züleyha’nın evde hizmetli olarak kalması” emrine Hünkar bile karşı duramadı.Gece çöpü çıkarmaya gittiğinde Müjgan’ın silahı ve kendisi için kurduğu darağacı ile burun buruna gelen Züleyha, ilmeği boynuna geçirecek mi? Müjgan, Yılmaz’la arasındaki en büyük engeli ortadan kaldırmak için katil olmayı göze alacak mı?Hünkar, Züleyha’yı korumaya çalıştıkça öfkesi artan Demir, annesine son darbeyi vuracak. Hünkar, Demir’i torunlarını anneleriyle kavuşturmaya ikna etmeye çalışırken, anne-oğul arasındaki uçurum bir kat daha açılacak!Torunlarını bulmak için attığı her adımda oğlunu biraz daha kaybeden Hünkar, tüm bu karmaşanın ortasında öyle biriyle karşılaşıyor ki gözlerinden adeta alev çıkıyor!Hünkar Yaman’ın hiç ummadığı bir anda karşılaştığı Sevda Çağlayan, iki kadını da büyük bir savaşın eşiğine getiriyor. Çukurova’nın en güçlü hükümran kadını Hünkar ile, İstanbul gazinolarının en büyük assolistlerinden Sevda’yı karşılaştıran ortak kader ne? Bu iki kadın hayatlarının en büyük savaşına girerken, Çukurova’da taş taş üstünde kalabilecek mi?Hünkar, eşinin ihaneti ile ilk kez gerçek bir savaşa giriyor. Çünkü bu kez, aynı ihanetin bir tarafında oğlu var!Yılmaz’ı kaybetmemek için katil olmayı göze alan Müjgan emeline ulaşabilecek mi?Yılmaz, Züleyha’dan vazgeçip, yuvasına dönecek mi? Yoksa Yılmaz, Adnan’ın babası olduğunu öğrenip evladının peşine mi düşecek? İki sezondur merakla beklenen sorunun cevabı 3. sezonun başında nihayet ortaya çıkacak mı?Fekeli, Yılmaz’ı kaderine razı olmaya ikna etmeye çalışırken, bir yandan Behice’nin dostluğundan etkilenmeye devam eder. İki ailenin de bir an önce geçmişe sünger çekmesi için çaba sarf ederken, onu soran gençten haberi yoktur. Çarşıda ise, Fekeli’yi soran genç ve yakışıklı adam merak konusu olmuştur. Esnaf, Fekeli’ni nerede olduğunu bilmeyen birinin olmasına şaşırır.Saniye, Hünkar’ın hayatını kolaylaştırmak için seferber olmuştur. Gaffur ise tüm olan bitenden bağımsız, kendi planlarının peşindedir. Gülten ve Çetin, olan biten arasında yine düğün tarihi konuşmaya bile fırsat bulamazlar. Hatip aldığı tehdit mektubunun korkusu içindeyken, Şermin de ödenemeyen faturaları ile Hatip’in peşindedir.Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla yine her Perşembe 20:00’de ATV’de.