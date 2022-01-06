Bir Zamanlar Çukurova dizisinde korona üstüne korona

“Bir Zamanlar Çukurova” dizisinin çekimlerine geçen günlerde korona molası verilmişti. Yapımcı Timur Savcı’yla bir ödül törenine katılan yönetmen Murat Saraçoğlu’nun temaslı olarak karantinaya girmesi çekimlerin durmasına neden olmuştu.Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol ile sağ koluna hayat veren Erkan Bektaş’ın korona test sonucu pozitif çıktı. Şu günlerde özel hayatında da çalkantılı bir dönem geçiren İbrahim Çelikkol’ın İstanbul’da karantinada olduğu öğrenildi.Dizinin Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in de bir süredir temaslı olarak karantinada olduğu belirtildi. Bütün bu yaşananların ardından dizi çekimleri ikinci kez durdu.