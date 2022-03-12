Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?

atv’nin fenomen dizisi “Bir Zamanlar Çukurova” 4 sezondur perşembe akşamları seyirciyi ekran başına topluyor. Tims&B’nin yapımcılığını üstlendiği dizinin bu hafta 130. bölümünün çekimleri yapılıyor.Murat Saraçoğlu’nun yönettiği dizinin bu sezon final yapıp yapmayacağı merak konusuydu. Son dakika bir değişiklik olmazsa dizinin kalan son 10 bölümünün çekileceği ve 4 yıldır ekran yolculuğunu başarıyla sürdüren projenin 140. bölümde ekrana veda edeceği konuşuluyor.Adana’da çekilen dizi “Yasak Elma”nın ardından en çok başrol oyuncunun ayrıldığı proje olarak da dikkatleri üzerine çekmiş, Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Kerem Alışık’ın vedasına sahne olmuştu.