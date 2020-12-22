Bir Zamanlar Çukurova'da barış dönemi

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova’da kader kartları baştan dağıtılıyor! Demir ve Müjgan boşanmayı kabul etmiştir. Züleyha ve Yılmaz Adnan’ı alıp, yeni evlerine yerleşir.. Ama kaderin bu aşk üzerindeki hikayesi henüz sona ermemiştir!Mahkemeye birlikte giden Demir ve Züleyha’nın arkasından, Kerem Ali’nin hastaneye götürüldüğü haberi ile fırtına gibi yola çıkan Yılmaz, otomobili ile uçurumdan yuvarlanır!Gözleri önünde gerçekleşen kazanın ardından, Züleyha gözyaşları ve çığlıklar ile yardım için çırpınırken, Demir, ağır yaralı Yılmaz’ı oradan çıkarmak için canını dişine takacaktır.Son bir gayretle, Yılmaz’ı kucaklayarak uzaklaştıkları anda ise otomobil havaya uçacaktır!Adeta bir can pazarı yaşanır ve Demir ile Züleyha, Yılmaz’ı hastahaneye yetiştirir! Ağır yaralı olan Yılmaz ameliyata alınırken, haber de Çukurova’ya yayılır!Ancak, Müjgan ve Fikret’e kimse ulaşamaz! Bu durum Behice’yi bile telaşlandıracaktır!Fekeli ve Züleyha, Demir’e nasıl teşekkür edeceklerini bilemezler! Uzun bir ameliyat sonrası, Yılmaz gözlerini açacaktır. Olan biteni hayal meyal da olsa hatırlayan Yılmaz da can düşmanına can borçludur! İki ezeli rakip, hastahane odasında, birbirlerine hem haklarını helal edecektir, hem de her ikisi de evlatlarını birbirine emanet edecek kadar, eski defterleri kapatacaktır!Tüm bu hengame içinde, Fikret hem Müjgan’a ihtiyaç duyduğu yakınlığı gösterecektir, hem de Yılmaz’ın mülkleri ile ilgili görüşmelerine devam edecektir.Fikret’in hastahane ziyaretinde ise şehrin yeni doktoru kendisini beklemektedir!Saniye artık, Sevda ile savaşmaktan hiç çekinmez hale gelecektir. Haminne, Sevda’ya Hünkar’ı anlattıkça, evin içinde gerginlik de artacaktır!Savaşın gerilimi artarken, Sevda’nın tüm çalışanlarla birlikte mutfağa girmesi ise herkesi şaşkına çevirecektir!Saniye, artık konakta da, Çukurova’da da kalmamaya karar verecektir.Tüm bunlar olurken, kader ise, İstanbul’dan bir gece kara trene binip gelen Züleyha ve Yılmaz ile başlayan, Hünkar’ı, Fekeli’yi, Demir’i, Müjgan’ı ve tüm Çukurova’yı derinden etkileyen, değiştiren bu hikayede yeni bir sayfa açmak için beklemektedir.