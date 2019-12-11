Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli ile Hünkar evlenecek mi?

Hastane koridorunda, 40 yıl gecikmiş teklifini yapan Fekeli (Kerem Alışık), herkesi şoka sokmuştur! Başta Hünkar (Vahide Perçin) olmak üzere herkesin adeta dili tutulur. En büyük şoku ezeli düşmanlar Yılmaz (Uğur Güneş) ve Demir ( Murat Ünalmış) yaşar. Demir (Murat Ünalmış), Fekeli’nin (Kerem Alışık) üzerine yürür! Yılmaz (Uğur Güneş) ise hala, babasının bunu intikam için yaptığını düşünmektedir.Sabahattin’in (Turgay Aydın) müdahalesi ile hastane koridorundaki alevli tartışma sona erer ve herkes evine gönderilir! Ama haber de tüm Adana’ya yayılır.Çukurova ahalisi ‘devlerin aşkı’ haberini konuşmayı bitirmeden, “Fekeli’nin (Kerem Alışık) evlenme teklifi” dedikoduları bambaşka bir tarafa çevirecektir. Fekeli’nin (Kerem Alışık) gazete haberi ile ihtiyaç duyduğu teselliyi kollarında bulacağını hayal eden Behice (Esra Dermancıoğlu), evlilik teklifi haberiyle yıkılır! Ama henüz pes etmeye niyeti olmadığından soluğu Şermin’de (Sibel Taşcıoğlu) alır.Gülten’e (Selin Genç) aşkından vazgeçmeye asla niyeti olmayan Çetin (Ara Şenol), onunla konuşmanın ve ikna etmenin yollarını aramaya devam ediyor. Ancak gündüz vakti Gülten’in (Selin Genç) bahçe duvarının arkasından kaçırılması, her şeyi değiştirecektir! Gülten (Selin Genç), yüzleri kapalı iki kişi tarafından kaçırılır!Gazete haberinin üzerinde gelen teklif Demir’i (Murat Ünalmış) çıldırtmıştır! Annesini de onunla ilgili hiçbir şeyi de görecek gözü yoktur! Bu öfkeden Gaffur (Bülent Polat) ve Saniye (Selin Yeninci) de nasibini alır! Karı koca zor bir seçim yapmak zorundadır.Aradaki duvar kalktığından adeta göz göze oturan Müjgan (Melek İpek Yalova) ve Züleyha (Hilal Altınbilek) arasındaki soğuk savaş, artık sözlere de dökülmeye başlar. Müjgan (Melike İpek Yalova) artık Züleyha’ya (Hilal Altınbilek) meydan okuyabilecek güçtedir!Fekeli (Kerem Alışık) ve Hünkar (Vahide Perçin) tüm Çukurova hayretler içindeyken ömürlerinin sonbaharını birlikte geçirmeye “Evet” diyecekler mi? Hünkar (Vahide Perçin), Züleyha’nın (Hilal Altınbilek) gözünün önünde ondan çaldığı mutluluğa 40 yıl sonra kavuşacak mı? Demir (Murat Ünalmış) annesinden, Yılmaz (Uğur Güneş) babasından tamamen vazgeçecek mi?Bir Zamanlar Çukurova bu hafta 40 yıllık bir aşk hikayesi ile ekranda olacak. Bir Zamanlar Çukurova Perşembe 20:00’de ATV’de.