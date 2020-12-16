'Bir Zamanlar Çukurova'da korkunç kaza!

Hünkar Yaman’ın, son günlerinde tekrar birlikte olmaları için elinden geleni yaptığı iki aşık, kaçış planlarını nihayet hayata geçiriyor mu? Hünkar’ın 40 mevlüdü ile Çukurova hem Hünkar’a hem de Züleyha ve Yılmaz’a mı veda ediyor?Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova’da umudu hiç tükenmeyen bu sevda, bu hafta mutlu son için yola çıkıyor!Züleyha’nın mevlüt şerbetine eklediği uyku ilacı etkisini gösterip herkes yorgunluktan zannettiği derin bir uykuya dalmıştır. Yılmaz ve Züleyha, onların kaderinin bir parçası olan 3 çocuğu da alıp, ellerinden alınan mutluluğa doğru yola çıkarlar!Bu kaçışta, küçük Adnan, anne ve babasına kavuşurken, Leyla babasından, Kerem Ali annesinden ayrılmıştır. Ancak, Züleyha ve Yılmaz, Demir ve Müjgan’ın yaptıkları onca şeyden sonra çocuklarından bir süre ayrı kalmalarına karar vermiştir. Herkes bu kaçışı uyandığında birer mektupla öğrenecektir.Fekeli, aynı anda hem oğlunu hem torununu kaybetmenin şokunu yaşarken, Demir ve Müjgan da çocuklarının yokluğunun ardından buldukları mektuplar ile büyük bir öfkeye kapılacaktır.Bunca zamandır, herkesin kaderini değiştiren bu aşk hikayesi, şimdi mutlu sona doğru yola çıkmıştır.Öfke ve hayalkırıklığı dolu bir fırtına, yola çıkanları yakalayacak mı?Züleyha ve Yılmaz, 3 çocukları ile başka bir ülkede, başka bir şehirde yeni bir hayata başlayacak mı?Yoksa, bir kaza tüm hayatları yeniden değiştirecek mi?Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla her perşembe 20:00’de ATV’de.