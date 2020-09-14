'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Sevda' zamanı!

‘Bir Zamanlar Çukurova’da sahne artık bir assolistin! Döneminin İstanbul sahnelerinde uzun süre ismi en üst sırada yazan, sahnede sesiyle de güzelliğiyle de bir efsaneye dönüşen Sevda Çağlayan şimdi Adana’da!Usta oyuncu Nazan Kesal hem sesi ve güzelliği, hem şıklığı ile ünlü, ülke çapında tanınan Sevda Çağlayan olarak sınırsız aşkların coğrafyasındaki kader oyununa dahil oluyor!Sevda Çağlayan, İstanbul sahnelerinden ne zaman vazgeçti?Ne zaman Adana’ya geldi?Adana’da kimin veya kimlerin hayatına dahil olacak?Bu soruların hepsi, 3. sezonunda ‘Bir Zamanlar Çukurova’da ekrana gelecek.