Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Hakan'ın evlilik kararı

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! ‘Bir Zamanlar Çukurova’ 21 Nisan Perşembe akşamı 20.00’de 133’üncü bölümüyle atv ekranında olacak.

20.04.2022 13:02 Dizi Galeri

Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Hakan'ın evlilik kararı
Bir Zamanlar Çukurova’nın 21 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde;

Aralarındaki sorunları çözen Züleyha ve Hakan, nikah tarihi için başvuru yapar. Züleyha’nın Hakan’la barıştığını bilmeyen ve ölümden dönmenin de etkisi ile zaman kaybetmek istemeyen Fikret, hislerini Züleyha’ya açmaya hazırlanırken Züleyha’nın Hakan’la evleneceğini öğrenince büyük bir yıkım yaşar.


Züleyha’nın Çolak Ağa’ya teslim etmediği Şermin, Betül’ü bulması için Züleyha’dan yardım ister. Züleyha sürpriz hamlesiyle Çolak Ağa’yı köşeye sıkıştırınca, Çolak Ağa da Züleyha’yı ortadan kaldırmak için hain bir plan yapar.

‘Bir Zamanlar Çukurova’ yeni bölümleriyle her perşembe 20.00’de atv’de.

‘Bir Zamanlar Çukurova’ 133. bölüm fragmanı
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