'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'ten olay poz!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek de yaz sezonunu açtı. Güzel oyuncu önceki gün “akşam üstüne benden bir fotoğraf” notuyla bir kare paylaştı. Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı. Instagram'da 663 bin takipçisi bulunan güzel oyuncunun fotoğrafı 92 binden fazla beğeni aldı.İşte o kare: