Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek de yaz sezonunu açtı. Güzel oyuncu önceki gün “akşam üstüne benden bir fotoğraf” notuyla bir kare paylaştı. Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı. Instagram'da 663 bin takipçisi bulunan güzel oyuncunun fotoğrafı 92 binden fazla beğeni aldı.
İşte o kare:
'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'ten olay poz!
Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek verdiği pozu “akşam üstüne benden bir fotoğraf” notuyla paylaştı.
08.06.2020 19:26 Magazin