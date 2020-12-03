Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş diziye veda etti!
Atv'nin reyting rekorları kıran "Bir Zamanlar Çukurova"da 'Yılmaz' karakterini canlandıran Uğur Güneş, diziden ayrıldı.
03.12.2020 17:21 Dizi Galeri
atv'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş, son çekimlerini tamamladı. Oyuncu, ekip arkadaşlarına veda ederek Adana'dan ayrıldı. Ünlü oyuncunun yeni dizisi ise merak konusu oldu. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Güneş, Gold Film'in FOX için çekeceği "Kanunsuz Topraklar" dizisi için görüşüyor.