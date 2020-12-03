Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş diziye veda etti!

atv'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş, son çekimlerini tamamladı. Oyuncu, ekip arkadaşlarına veda ederek Adana'dan ayrıldı. Ünlü oyuncunun yeni dizisi ise merak konusu oldu. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Güneş, Gold Film'in FOX için çekeceği "Kanunsuz Topraklar" dizisi için görüşüyor.