Bir Zamanlar Çukurova'ya Latin Amerika'dan 2 ödül

Latin Amerika’nın en prestijli ödüllerinden kabul edilen ve bu yıl dördüncü kez düzenlenen ‘Produ Awards’ ödül töreni MIP Cancun ortaklığıyla gerçekleşti.‘Bir Zamanlar Çukurova’, binlerce aday arasında 3 kategoride finale kaldı. Yüzlerce kişilik tecrübeli ve önemli isimden oluşan jürinin oylaması ve ödül töreni, 50 saat süren bir yayın ile gerçekleşti. Dünyanın dört bir tarafından heyecanla takip edilen tören, Latin Amerika ve İspanya’da ulusal kanallar tarafından da yayınlandı.Oylamaların finalinde, ‘Bir Zamanlar Çukurova’ ‘En İyi Yabancı Dizi’ olarak anons edildi ve gecenin en büyük ödüllerinden birini aldı.Dizide Hünkar karakterine can veren Vahide Perçin ise ‘En İyi Yabancı Kadın Oyuncu’ kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu.‘En İyi Yabancı Dizi’ ödülü için, dizinin yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar, İnter Medya’nın kurucu ve CEO’su Can Okan ve İnter Medya Başkan Yardımcısı ve İçerik Alım ve Satış Başkanı Beatriz Cea Okan canlı yayına bağlanarak, teşekkürlerini ve duygularını paylaştılar.Timur Savcı heyecanını şu sözlerle ifade etti: ‘‘Bu ödülü kabul etmekten onur ve mutluluk duyuyoruz. 3 yıldır “Bir Zamanlar Çukurova” için saf bir özveri ile çalışan herkese, tüm ekibimiz ve oyuncularımıza, özellikle de yazarımız Ayfer Tunç’a teşekkür ederiz. Sevgili Hünkar’ımız için ise olağanüstü performansıyla Vahide Perçin’e teşekkür ediyoruz.’’Burak Sağyaşar ise ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın uzun yolculuğu ile ilgili: ‘‘Hikayemizin harika dünyasını yarattığı için yazarımız Ayfer Tunç’a teşekkür ederiz. Ve tabii ki bizleri her zaman destekleyen değerli yayın ortağımız ATV’ye teşekkür ediyoruz. Son olarak Vahide Perçin’e dizimize kattığı her şey için teşekkür ediyor, sevgili Hünkar’ımız olarak olağanüstü performansından dolayı kendisini kutluyoruz.” dedi.Inter Medya Kurucu ve CEO’su Can Okan ise “Bir Zamanlar Çukurova’nın Türk televizyon tarihinin en başarılı işlerinden biri haline geldiğini görüyoruz. Bu ödül bizim için büyük bir onur ve mutluluk. Dizinin yapımında emeği geçen herkesi kendim ve şirketim adına tebrik ederim. Bu başarılı yapımı uluslararası izleyicilerle buluşturuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz.” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.‘En İyi Yabancı Kadın’ kategorisinde, 70. bölüm boyunca üstlendiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı rolüyle ödülü kazanan Vahide Perçin, aynı zamanda bu ödülü alan ilk Türk kadın oyuncu oldu. Perçin, ödülüne şu sözleriyle teşekkür etti : “Bütün dünyanın büyük bir disiplin içinde olduğu bu günlerde, sizler, dostlarımız, seyircilerimiz , bizlere çok güzel bir haber yolladınız. Aldığımız bu ödüller için ekibim ve kendim adına çok teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz, size sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Lütfen maskelerinizi takmayı unutmayın, sosyal mesafenizi her zaman koruyun. Geçecek, az kaldı!”ATV ekranında yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden inmeyen Bir Zamanlar Çukurova ilk sezonundan itibaren pek çok ödül kazandı. Dizinin 3. sezonunda aldığı 34. ve 35. ödülleri dünyanın bir ucundan ve dünya çapında bir organizasyondan kazandı!Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova’da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşktan yola çıkan dizi, görkemli prodüksiyonu ve zengin oyuncu kadrosuyla, sadece Türkiye’de değil dünyanın pek çok ülkesinde ilgiyle izleniyor.Yayınlandığı her ülkede ilgiyle izlenen ve rekorlar kıran dizi yayınlandığı günden bugüne kadar dünya çapında 50 ülkeye ulaştı. Bir Zamanlar Çukurova’nın yayınlandığı ülkelerden 14 tanesi, dizilerini tüm dünyaya izleten Latin Amerika ülkeleri. Dizi, bugüne kadar toplamda 56 ülkeye satıldı.