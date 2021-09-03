"Bir Zamanlar Çukurova"ya sürpriz isim

Yıllardır kimsenin duymadığı, görmediği bir adam olan Abdülkadir Keskin’in babasından kalan mirasın içinde, mal-mülk dışında bir de Adnan ve Demir Yaman ile kapanmamış bir hesap var! İş hayatı vesilesiyle Çukurova’ya gelmiş görünse de Abdülkadir aslında mirasının intikam kısmını tahsil etmek için dönüyor!Söz konusu intikam olunca gözü hiçbir şeyi görmeyen Abdülkadir, tüm bildiklerini and içtiği intikamını almak için kullanacak.Başarılı oyuncu Erkan Bektaş’ın hayat verdiği ‘Abdülkadir Keskin’ Çukurova’nın hakimi olmak için Hakan Gümüşoğlu’nun iş ortağı unvanıyla cemiyet ve iş dünyasına giriş yapacak.