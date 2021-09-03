ABDÜLKADİR TÜM GEÇMİŞİ İLE YENİDEN ÇUKUROVA’YA HAKİM OLMAK İSTİYOR
Yıllardır kimsenin duymadığı, görmediği bir adam olan Abdülkadir Keskin’in babasından kalan mirasın içinde, mal-mülk dışında bir de Adnan ve Demir Yaman ile kapanmamış bir hesap var! İş hayatı vesilesiyle Çukurova’ya gelmiş görünse de Abdülkadir aslında mirasının intikam kısmını tahsil etmek için dönüyor!
Söz konusu intikam olunca gözü hiçbir şeyi görmeyen Abdülkadir, tüm bildiklerini and içtiği intikamını almak için kullanacak.
Başarılı oyuncu Erkan Bektaş’ın hayat verdiği ‘Abdülkadir Keskin’ Çukurova’nın hakimi olmak için Hakan Gümüşoğlu’nun iş ortağı unvanıyla cemiyet ve iş dünyasına giriş yapacak.
"Bir Zamanlar Çukurova"ya sürpriz isim
Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın dördüncü sezonunda başarılı oyuncu Erkan Bektaş, diziye sıradışı bir karakterle dahil olacak. Erkan Bektaş’ın hayat verdiği Abdülkadir Keskin, Çukurova’nın kurallarını baştan yazacak!
03.09.2021 02:48 Dizi Galeri