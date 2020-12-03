ATV ekranlarında yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova’da oyuncu değişikliği yaşanmaya devam ediyor. Birkaç gün önce haftaya Adana’ya gideceğini ve çekimlere başlayacağını duyuran oyuncu dizide Ümit karakterine hayat verecek.
Ümit'in diziye nasıl bir hikaye ile geleceği büyük bir merak konusu...
'Bir Zamanlar Çukurova'ya sürpriz transfer!
'Bir Zamanlar Çukurova’da değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Kerem Alışık ve Melike İpek Yalova’nın rol aldıkları diziye Hande Soral da dahil oldu.
03.12.2020 20:51 Dizi Galeri