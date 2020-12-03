'Bir Zamanlar Çukurova'ya sürpriz transfer!

ATV ekranlarında yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova’da oyuncu değişikliği yaşanmaya devam ediyor. Birkaç gün önce haftaya Adana’ya gideceğini ve çekimlere başlayacağını duyuran oyuncu dizide Ümit karakterine hayat verecek.Ümit'in diziye nasıl bir hikaye ile geleceği büyük bir merak konusu...