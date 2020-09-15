Biran Damla Yılmaz: "Düzenli olarak test yapıyorlar!"

Fox TV'de ekrana gelen 'Baraj' isimli dizinin başrolünde yer alan Biran Damla Yılmaz, corona virüs nedeniyle sette alınan önlemleri anlattı. “Her şey çok güzel ve yolunda geçiyor, sağlık önlemlerine dikkat ediliyor”diyen güzel oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:“Kalabalık bir ortamda çalışıyoruz ama set ekibi gerçekten alınabilecek tüm önlemleri alıyorlar. Çalışanlara düzenli olarak testler uygulanıyor ve olabildiğince sosyal mesafe, maske ve el hijyenine dikkat ediyor herkes. Umarım bu zor günleri el birliği ile en kısa zamanda inşallah atlatacağız.”