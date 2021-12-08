Biran Damla Yılmaz: "Büyüdüm be!"

Biran Damla Yılmaz: "Düzenli olarak test yapıyorlar!"

'Yasak Elma' dizisinde rol alan 24 yaşındaki oyuncu Biran Damla Yılmaz, koronavirüse yakalandı. Testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Yılmaz, takipçilerine sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.Ünlü oyuncu, "Şu anda sağlığım gayet iyi. Bol bol dinleniyorum. Karantinadayım, kimseyi tehlikeye atmıyorum. Merak edenlere duyurulur; C vitaminini eksik etmeyin arkadaşlar." ifadelerini kullandı.Biran Damla Yılmaz'ın koronavirüse yakalandığının anlaşılmasının ardından tüm ekibe test yapıldığı, başka kimsenin pozitif çıkmadığı öğrenildi. Biran Damla Yılmaz’ın neredeyse tüm sahneleri çekildiği için de karantina süreci çekimlere yansımadı.