Biran Damla Yılmaz koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu, "Şu anda sağlığım gayet iyi. Bol bol dinleniyorum. Karantinadayım, kimseyi tehlikeye atmıyorum. Merak edenlere duyurulur; C vitaminini eksik etmeyin arkadaşlar." ifadelerini kullandı.
Biran Damla Yılmaz: "Büyüdüm be!"
TÜM EKİBE TEST YAPILDI!
Biran Damla Yılmaz'ın koronavirüse yakalandığının anlaşılmasının ardından tüm ekibe test yapıldığı, başka kimsenin pozitif çıkmadığı öğrenildi. Biran Damla Yılmaz’ın neredeyse tüm sahneleri çekildiği için de karantina süreci çekimlere yansımadı.
Biran Damla Yılmaz: "Düzenli olarak test yapıyorlar!"