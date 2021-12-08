Biran Damla Yılmaz koronavirüse yakalandı

'Yasak Elma' dizisinin Kumru’su Biran Damla Yılmaz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Karantinada olan Yılmaz, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

08.12.2021 13:23 Magazin

Biran Damla Yılmaz koronavirüse yakalandı 'Yasak Elma' dizisinde rol alan 24 yaşındaki oyuncu Biran Damla Yılmaz, koronavirüse yakalandı. Testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Yılmaz, takipçilerine sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ünlü oyuncu, "Şu anda sağlığım gayet iyi. Bol bol dinleniyorum. Karantinadayım, kimseyi tehlikeye atmıyorum. Merak edenlere duyurulur; C vitaminini eksik etmeyin arkadaşlar." ifadelerini kullandı.


Biran Damla Yılmaz:

Biran Damla Yılmaz: "Büyüdüm be!"



TÜM EKİBE TEST YAPILDI!

Biran Damla Yılmaz'ın koronavirüse yakalandığının anlaşılmasının ardından tüm ekibe test yapıldığı, başka kimsenin pozitif çıkmadığı öğrenildi. Biran Damla Yılmaz’ın neredeyse tüm sahneleri çekildiği için de karantina süreci çekimlere yansımadı.

Biran Damla Yılmaz:

Biran Damla Yılmaz: "Düzenli olarak test yapıyorlar!"
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