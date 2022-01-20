Biran Damla Yılmaz yardım istedi: "Lütfen..."

Eda Ece ve Şevval Sam'ın başrolü paylaştığı 'Yasak Elma' dizisinde 'Kumru' karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak takipçilerinden yardım istedi. Köpeği Lugar'ın kaybolduğunu belirten güzel oyuncu, “Arkadaşlar dün oğlum Lugar kayboldu. Her yerde aradım sokaklara baktım ama yok. Buradan paylaşırsam belki gören olur diye düşündüm. Daha yeni iyileşmeye başlamıştı. Lütfen gören olursa iletişime geçebilir mi?” diyerek can dostu için çağrıda bulundu.Ardından rol arkadaşı Eda Ece de Lugar’ın fotoğrafını paylaşarak bulunması için yardım istedi.