Biran Damla Yılmaz'ın yeni dizisi belli oldu!

“Yasak Elma” dizisinin Kumru’su Biran Damla Yılmaz’ın kariyerindeki yükselişi sürüyor. Yakın zaman önce “Maske Kimsin Sen” yarışmasında da dans ve ses yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Yılmaz’a bir süredir dijital platformlardan teklifler gidiyordu.Güzel oyuncu Yasak Elma’nın yapım şirketi Medyapım’ın 14 Haziran’da yayına girecek olan Disney Plus’ta seyirciyle buluşacak olan “Siyaha Bulaşan Kadınlar” dizisi için anlaştı. Büşra Cebe’nin kitabından uyarlanan diziyi Özer Feyzioğlu yönetecek.Kitapta Canan, Süveyda, Derya, Seyhan, Nehir, Ayfer ve Serpil adlı kadınların etkileyici hikâyelerini konu alan dizinin her bölümünde farklı bir kadınla tanışacağız.